Kalamajja ehitatakse 270-kohaline lasteaed

Ehitus on alanud ja lasteaed saab valmis tuleva aasta sügisel. Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul kavatseb Tallinn 2030. aastaks renoveerida kõik munitsipaallasteaedade hooned seal, kus see on vajalik.

«Sel sügisel on alanud kuue lasteaia ehitus. Väga oluliseks märksõnaks, eriti praegusel koroonaajal, on hoonete ventilatsioon ja ka energiatõhusus, mida kõikides vanades majades tagada ei saa. Seetõttu olemasolevad hooned lammutatakse ning asemele ehitatakse uued. Nii on ka Kellukese lasteaiaga, mis saab täiesti uue maja,» rääkis Belobrovtsev.

Kellukese lasteaia uus maja on rühmade kaupa jagatud mitmeks kaldkatusega osaks, millest igaüks on eri värvi. Lasteaia hoovi tulevad lillepeenrad, õuesõppe paviljonid, õppeaed ja kasvuhoone, hoone katusele paigaldatakse päikesepaneelid.

«Hoones on suured ja avarad rühmaruumid, ühendatav spordi- ja muusikasaal, huviklass, töötajate kabinetid, köök, lift. Fuajees on näituste- ja mängimisala. Läbipaistev katus lisab ruumile valgust ja avarust. Kõigisse rühmaruumidesse pääseb nii siseruumist kui ka otse õuest. Kokkuvõtteks võime öelda, et saame maja, millest oleme ammu unistanud,» rääkis lasteaia direktor Tamara Borsuk.