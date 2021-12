Postimees kirjutas tänases lehes, et riigiasutused järgmise aasta kärpeplaanid valmis saanud ja otsused ära teinud. Suure kärpelöögi alla on sattunud ka siseturvalisusega seotud asutused, kes on sunnitud kokkuhoiukohti leidma, et hoida oma töötajate palgad konkurentsivõimelised.