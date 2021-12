VIDEO ⟩ Kaja Kallas: valitsusel ei ole plaani muuta vaktsineerimist kohustuslikuks

«Inimesed, kellele üldse mõni vaktsiin ei sobi, neid on Eestis 175. Kui vaktsineerimine on vastunäidustatud, siis annab perearst tõendi ja seda arvestatakse,» rääkis Kaja Kallas. Ta lisas, et vaktsineerimata inimesed pääsevad siis kohvikutesse, kui viiruse levik läheb alla ja vaktsineerimine tõuseb – siis kui Eesti ei ole enam ohutsoonis.