FOTOD ⟩ Ligi 900 ajateenijat lõpetasid sõduri baaskursuse ja andsid sõdurivande

«Vannet, mida te täna andsite, on andnud kõik tegevväelased ja reservväelased. Selle vandega võtsite kohustuse täita oma ülesandeid ja võidelda nende eest, kes on teie kõrval ning kes on teie taga,» ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo. «Selle vande andsite te üksteisele, 1. jalaväebrigaadile, kaitseväele ja Eesti riigile ning selle vande tunnistajaks on kõik teie lähedased. Ma soovin teile jõudu ja mõistust edasises teenistuses!»