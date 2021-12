Vanamees reklaamib vorsti ja jäätist, soovitab autoremonditöökodasid ja toidukohti. On asjatundlik müügispets betoonifirma reklaamis ning muusikafestivalile kutsub ka. Lisaks on too armsalt totakas tüüp särav osaline mitmes sotsiaalreklaamis. Ja nii edasi.



Kes vähegi sattunud raadiost-telest reklaame jälgima, on küllap tajunud, et Vanamees on viimasel ajal üks popimaid reklaamihääli ja -nägusid. Võib-olla kõige sagedamini esinev tüüp.

«Neid reklaame on olnud juba nii palju, et lugemine on sassi läinud,» arutleb Mikk Mägi, üks Vanamehe ristiisadest. «Äkki umbes kakskümmend?» Ja lisab, et pakkumisi on olnud tõesti täiesti seinast seina – tundub, et Vanamees sobib seiklema kõikidesse valdkondadesse.

«Tegelikult teeb siiralt rõõmu, et inimesed ja firmad usaldavad Vanameest oma äride või eesmärkide reklaamimisel. Tore tunnustus, hindame seda väga,» on Mägi rahul.

Kui võtame jutuks päris lemmikud, need reklaamid, kus Vanamehe osalemine on olnud silmapaistvalt äge, toob Mägi välja näiteks Eesti hip­hopi festivali reklaami ja muidugi Vanamehe panuse jäätisemüüki: «Seal näeme esmakordselt Vanameest liikuva suuga.»