Riigi muretsetud kiirtestid said paljudes koolides otsa, vallad tegutsegu ise

Ministeeriumi teadusnõunik Mario Kadastik ütles juba novembri algul, et teste on kindlasti juurde vaja – oktoobri lõpus hangitud Selfdiagnosticsi testidega arvestati esialgu novembri lõpuni. Samas on haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) hiljem kinnitanud, et testimist veidi piirates jagub Selfdiagnosticsi tarnitud teste aasta lõpuni. Kiirtestide uueks hankepartneriks valitud saarlaste ettevõtte Medesto Logisticsi esimene kokkulepitud tarnekuupäev on 8. detsember, kuid see on mitmete koolide jaoks ületanud kriitilise piiri – testid on otsas ja raha otsitakse eelarvetest.