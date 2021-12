«Teataja elukaaslane nägi, kuidas eile õhtul sisenesid korterisse neli meest, kellel oli kaasas kaks Eesti lippu. Täna hommikul avastas, et maja ees maas on ühe lipu tükid ja üks katkine lipuvarras. Teataja sõnul on tegemist probleemse korteriga, kus pidevalt on joomingud.»