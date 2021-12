Michal: saavutasime valimistel oma põhieesmärgi, ainuvõim murdus

«Tänan Tallinna inimesi ja meie toetajaid meid usaldamast. Kaks aastat tagasi seadsime põhieesmärgiks lõpetada Keskerakonna ainuvõim Tallinnas. Selle saavutamine ei olnud lihtne. Kampaaniavalik määras, kas valimistel tuleb vaid kahe suure vastandumine või teeme rõhutatult positiivse ja sisulise kampaania. Valik positiivse kasuks osutus õigeks, järgmine samm peab olema üheskoos kõigi volikogu erakondadega tee otsimine, et Tallinna linnavolikogu saaks taas pealinna strateegiliselt juhtivaks institutsiooniks. Olen ettevaatlikult optimistlik, esimesed kontaktid näitavad, et ainuvõimu murdumisega saab muutuda oluliselt juhtimiskultuur Tallinnas, seda muidugi eeldusel, et volikogu ennast kehtestab. Kui poliitikavalikud hakkavad langema avalikult ja läbiarutatult linnavolikogus, siis muutub Tallinnas ühtäkki väga palju paremaks,» ütles Michal.

Esimeste poliitiliste algatustena tõi Michal välja lasteaia kohatasu kaotamise Tallinnas, Peatänava projekti elluviimisega alustamise ning koroonakriisi lahendamise erikomisjoni moodustamise Tallinna linnavolikogus, et kriisis tehtaks koostööd üle kogu poliitilise välja. «Need ettepanekud oleme juba esitanud. Eelarvesse esitame ettepaneku pensionäridele 200-eurose aktiivsuskonto loomiseks ja eestikeelsele haridusele üleminekuks. Silma hoiame peal ka sellel, kuidas edenevad oodatud suurobjektid ehk Tallinna haigla, linnahall ja trammiteede tulevik. Eraldi tähelepanu all on ettevõtluse areng pealinnas ning valikud, kuidas liikuda edasi uute lahendustega tehnoloogias ja igapäevaelu paremaks muutmisel. Ainuvõimu ajal olid lahendused iganenud, ootused muutusteks uuele koalitsioonile on kõrged, pakume nii ideid kui lahendusi, et pealinn saaks parem,» märkis Michal.