Kõige raskemad on teeolud Põhja-Eestis

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Janar Tükk rääkis, et kõige raskemad teeolud on hetkel Põhja-Eesti. Harjumaal ja osalt ka Lääne-Virumaal on viimase ööpäeva jooksul maha sadanud suur hulk lund. Mujal Eestis on põhimaanteede ja tugimaanteede katted kas soolamärjad või kuivad.