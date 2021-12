Mupo: labidad kätte, asi on tõsine!

«Mupo alustas täna elanike teavitamist ning meie sõnum on, et esimesel võimalusel tuleks ikka labidas kätte võtta ja kõnniteed läbipääsetavaks muuta. Homme on ju tööpäev ja inimesed peavad kuidagi tööle saama,» ütles mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

Kella kaheks oli mupo saanud seoses lumeuputusega 91 telefonikõnet. «Teatatakse koristamata kõnniteedest, koristamata sõiduteedest ja 30 teadet on sellest, et parkivad sõidukid on takistanud lumekoristust.

Kõige hullem olukord on mupole teadaolevalt Pirital ja Mähel. Seal pidid väiksemad tänavad olema nii umbes, et inimesed on lausa lumevangis. Olukord pidi halb olema ka Põhja-Tallinnas.