Lume tõttu on liiklus Tallinnas häiritud, ühistransport hilineb

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet tõdes, et täna hommikuks oli pealinnas maha sadanud sama palju lund, kui mullu detsembri ja jaanuarikuu jooksul ehk vähemalt 35 sentimeetrit, kuid ulatudes paiguti isegi poole meetrini. «Tänaseks oleme suurendanud lumekoristustehnika hulka ning töös on ligi 150 masinat, muuhulgas sahk-puisturid, traktorid, lumelaadurid ja lume väljaveotehnika. Lumekoristustööd käivad vahetpidamata, kuid lepingupartneritel esineb siiski raskusi õigeaegse lumekoristusega, seda just kõnniteedel. Arvestades sademete hulka, on see arusaadav, kuid me ei saa siiski leppida olukorraga ning seepärast oleme võtnud erilise tähelepanu just kõnniteede, aga ka bussipeatuste hoolduse. Ühtlasi alustame öösiti lume äraveoga neist kohtadest, kus liiklemistingimused on muutumas suurte lumevallide tõttu kitsaks,» selgitas Svet. «Ehkki ilmaprognoos lubab veel lumelisa, siis püüame homme ehk uue töönädala hommikuks lume võimalikult kiiresti ära koristada.»