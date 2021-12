Toidu koju toomise lõpetamine ajas eakad segadusse

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi rääkis, et Tallinnas on linnaositi toidu koju toomise teenus korraldatud küll erinevalt, samas pole ta kuulnud, et see mõnes paigas lõpetatud oleks. «Mõnikord on asjaolud on muutunud, näiteks on eakas inimene oma lähedasega kokku kolinud ja sel juhul ei ole talle toidu koju toomine omavalitsuse poolt enam põhjendatud. Sellised otsuse on alati väga individuaalsed. Teenusel on külla kindel raamistik, aga abivajadust hinnatakse juhtumipõhiselt.»