Hukkunud koomiku kolleegid: Tambet oli läbi ja lõhki hea inimene

Tegevjuhi sõnul oli Tambet palju rohkematki. «Tambet oli läbi ja lõhki hea inimene. Ta polnud nõus isegi putukat tapma. Pigem püüdis ta sitika klaasi sisse ja lasi vabadusse. Meie grupp pole enam kunagi endine. Ja kui juba meil on raske, siis on täiesti mõeldamatu ette kujutada, mida tunneb tema perekond.» Viita ütles, et kogu Comedy Estonia perekond tunneb südamest kaasa Tambeti perekonnale ja lähedastele ning soovib olla neile igal võimalikul viisil sel raskel ajal toeks.