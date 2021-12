Blinkeni sõnul on NATO valmis kaitsepotentsiaali tugevdamiseks

«Oleme väga selgelt välja öelnud, et sellel on tõsised, tõsised tagajärjed. Kaalume näiteks majanduslikke meetmeid, millel oleks väga tugev mõju ja teisi asju, millest oleme varem hoidunud,» rääkis Blinken.

Binkeni sõnul on oluline, et Ukrainal oleks võimalus end kaitsta, milles USA ja hulk teisi riike aitavad Kiievit.

«NATO allianss ise on ju läbipaistev kaitseliit. Kui NATO kaitsevõimet on vaja Venemaa agressiooni tulemusena tugevdada, siis me teeme seda ka,» ütles minister.

Viimastel nädalatel on pinged Ukraina üle kasvanud. Novembri lõpus ütles USA välisminister Antony Blinken, et Venemaa on koondanud Ukraina piirile tuhandeid sõjaväelasi, ja hoiatas Moskvat sissetungi eest.

Kiievi sõnul on piiril 115 000 Vene sõdurit.

Venemaa eitab sissetungiplaani ja süüdistab Ühendriike hüsteeria külvamises.