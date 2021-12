OTSEPILT ⟩ Kersna annab aru kiirtestide hangete kohta

Isamaa fraktsiooni liikme Üllar Saaremäe sõnul on kooliõpilaste testimine olnud õige samm, mis on aidanud ennetada viiruse levikut, kuid see ei vabasta ministeeriumit vastutusest läbipaistmatu ja halvasti juhitud kiirtestide hangete eest. «Riigihangete eesmärk on tagada maksumaksja vahendite säästlik ja efektiivne kasutamine. haridus- ja teadusminister on nende põhimõtete vastu olulisel määral eksinud,» ütles Saaremäe.