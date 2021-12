Kaitseväe suurõppus Siil 2022 testib regionaalse koostöö võimekust

«Õppuse Siil 2022 puhul on oluline ja varasemast erinev see, et seekord keskendume rahvusvahelisele raamistikule. Tahame Siilil harjutada ohtudele reageerimist regionaalses võtmes koostöös Põhjadiviisi ja Läti kolleegidega,» ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. «Ligi pooled õppusel osalejatest on reservväelased ja nende osalus on lahinguvalmiduse saavutamisel võtmetähtsusega.»