PILDID JA VIDEO ⟩ Mereväelased harjutasid laskmist kaugjuhitavatest relvasüsteemidest

Väekaitsekaatrite üksus on mereväe taktikalise tasandi üksus, mille peamine eesmärk on mereväe, liitlaste ujuvkoosseisu ja sadamate julgeoleku tagamine ning meretranspordi julgestamine merelt lähtuvate ohtude eest. Samuti toetamine olukorrateadlikkuse loomisega merel. Täiendavalt on võimalik väekaitsekaatrite rakendamist kadettide praktilise väljaõppe läbiviimisel.