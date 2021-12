Politsei otsib Lasnamäel kadunud 39-aastast Alekseid

Politseile laekus teade, et 5. detsembri õhtust on kadunud 39-aastane Aleksei, kes lahkus oma kodust Tallinnas Kivila tänavalt ning pole sinna naasnud. Tema asukoht on seni teadmata. Kodust lahkudes mees telefoni ega muid isiklikke asju kaasa ei võtnud. Oma terviseseisundi tõttu võib Aleksei end ohtu seada.