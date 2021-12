Estonia dokk ⟩ Estonia - teekond teadmatusse

Kogu punt laeval töötab ühtse tiimina esimest korda, koos on eri valdkondade inimesed ja räägitakse erinevaid keeli - vaatajal on kindlasti põnev jälgida, mismoodi saab meeskonna tööle nii kitsastes tingimustes, nagu on laeval, uurides nii tundlikku teemat, nagu on Estonia hukk.