KAS OLED NÄINUD? ⟩ Jõgevamaal jäi kadunuks 65-aastane mees

6. detsembril sai politsei teate, et Jõgevamaal on kadunud Ain, keda viimati nähti poolteist nädalat tagasi Palamusel. Mees elab Luua külas, kuid kodus teda ei ole vahepeal olnud. Praeguseks on ühendust võetud Aini tuttavatega nii Jõgeva vallas kui Jõgeva linnas, kuid nemadki ei tea mehe võimalikest käikudest midagi. Samuti on kontrollitud kohalikke sotsiaalmaju ja haiglaid.