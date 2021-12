Jaan Tõnissoni fond jagab veebruaris 60 000 euro eest meediaauhindu

Fondi juhatuse esimees Mart Raudsaar ütles Postimehele, et kõik see teenib hea ajakirjanduse huve. «Igal organisatsioonil on ju omad arengueesmärgid ja me tehame, et preemiatesüsteem toetaks Postimehe arengu eesmärke,» ütles ta. Raudsaare kinnitusel muutub Postimehe fondi auhindade jagamine iga-aastaseks sündmuseks.

«Postimehel on olnud läbi aja oma missioon. See on olnud ka rahvavalgustuslik missioon,» ütles Raudsaar. Lisaks sellele, et ajakirjanikud püüavad selgust saada asjades, mis Eestis ja maailmas toimuvad ning jagada seda oma lugejate, vaatajate ja kuulajatega, on Postimehe missioon hoida ka Jaan Tõnissoni vaimu. Raudsaare sõnul on see siht sõnastatud ka ajalehe päismikus ja need sõnad on pärit meie põhiseadusest: «Seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade.»