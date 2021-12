Linnavalitsus nimetas ametisse seitse linnaosavanemat, Lasnamäe jääb esialgu juhita

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et kõik peale Nõmme linnaosa vanema olid samas ametis ka eelmise linnavalitsuse volituste ajal. «Tööd jätkavad linnaosavanemad on oma kogukonna heaks juba palju teinud ja panustanud, algatatud on mitmeid suuremaid ja väiksemaid projekte ning see töö jätkub. Ka Nõmmel on loodud hea ja tugev pinnas, et juhtida ja hoida seda väärikat ja rohelist linnaosa,» sõnas Kõlvart. «Meie kõigi ühiseks eesmärgiks on luua Tallinnast sõbraliku linnaruumiga loov maailmalinn, kus igaühel on turvaline kodupaik ja kus iga inimene on väärtus.»