GALERII ⟩ Postimehe peatoimetaja sai teaduste akadeemia kõrgeima autasu

«Akadeemia vaatekohast on nad ühes strateegilises suunas koos ja päris pikalt vankrit vedanud, nõustades Eesti riiki kõrgeimal võimalikul tasemel. Nõukojas on nad aidanud süstemaatiliselt kujundada ja suunata Eesti teaduspoliitikat, viinud parima erialase teadmise ja teaduspoliitilise kogemuse peaministri ja valitsuse lauale. Nõnda on nad tohutult panustanud sellesse, et teadus ja teaduspõhisus kujuneks kogu Eesti toimimise järjest tugevamaks aluseks,» ütles teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.