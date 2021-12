Kas kirjanduskultuur on ammu minetanud oma sotsiaalse rolli, nii et see elab iseendas ja iseendast? Kas saame öelda, et eesti kultuuris on hoopis olulisem helikunst ja teater? Või on kirjanduse prestiiž endiselt kõrge? Millises olukorras on kirjandusharidus, kui ühelt poolt loevad gümnaasiumiõpilased maailmakirjanduse tippe, teisalt hiilivad põhikooli nimekirjadesse sisse põhjamaade krimkad?