OTSEPILT ⟩ Riigikogu arutab presidendi otsevalimisi ja võtab vastu riigieelarve

Teisipäevase täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jätkub peamiselt Keskerakonna ja EKRE rahvasaadikute ning Raimond Kaljulaidi (SDE) algatatud põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks.

Tegu on eelnõu esimese lugemisega, eelnõu eesmärk on seadustada presidendi otsevalimine. Eelnõu seletuskirjas rõhutatakse, et presidendi valimine otse rahva poolt vastab ühiskonna ootustele ning annab rahvale täiendava võimaluse osaleda riigi jaoks oluliste otsuste langetamisel, lähendades sellega rahvast riigile.

Samuti on istungi päevakavas 11 eelnõu kolmas lugemine.

Näiteks valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele võimalus paigaldada automaatseid liiklusjärelevalve süsteeme (näiteks kiiruskaameraid), millega tuvastatud rikkumiste eest laekuvast trahvitulust läheb pool kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Samuti suureneb sõidukiiruse ületamise eest kirjalikus hoiatamismenetluses või lühimenetluses trahvi suuruse arvestamiseks kasutatav summa seniselt kolmelt eurolt viiele eurole. Samuti suurendatakse hoiatustrahvi määra 190 eurolt 300 eurole ja mõjutustrahvi maksimummäära 80 eurolt 100 eurole.

Lisaks antakse maksu- ja tolliametile senisest tõhusamad võimalused nõuda sisse 1. jaanuarist 2019 lühimenetluse käigus määratud mõjutustrahvid. Muudatus võimaldab maksu- ja tolliametil mõjutustrahvid sisse nõuda ilma kohtutäiturita.

Ka on kolmandal lugemisel valitsuse algatatud elatise määramise uus kord, kus praegune miinimumelatise summa, milleks on pool kuupalga alammäärast, asendatakse õiglasemate ja paindlikumate elatise arvutamise alustega.

Eelnõu järgi tuleb elatise summa kujunemisel arvesse võtta lapse reaalseid vajadusi, vanema võimalusi ja lapsega koos veedetava aja hulka, samuti tuleb arvestada, mitut last vanem üleval peab pidama ning kellele makstakse lapsetoetust ja lasterikka pere toetust.

Eelnõu järgi on elatise määramise aluseks baassumma 200 eurot, millele lisandub igal aastal kolm protsenti eelmise aasta keskmisest brutopalgast. Maha arvestatakse pool peretoetustest, kui need laekuvad teisele vanemale. Kohtul on õigus sissetulekute erinevust ja lapse vajadusi arvestades elatist suurendada või vähendada.

Samuti on kolmandal lugemisel valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse üle kaks Euroopa Liidu 2019. aasta suvel jõustunud autoriõiguse direktiivi. Seadusemuudatustega tagatakse tarbijale parem juurdepääs autoriõigusega kaitstavale sisule, kaitstes samas ka autorite ja esitajate õigusi.

Muudatustega parandatakse autorite ja esitajate läbirääkimispositsiooni autorilepingute sõlmimisel, kohustades teist lepingupoolt andma neile vähemalt kord aastas infot õiguste kasutamise kohta.

Samuti antakse võimalus laiendatud kollektiivsete litsentsilepingute sõlmimiseks teoste kasutamisel, kui igalt üksikult õiguste omajalt loa saamine oleks kasutajale liigselt koormav, see puudutab näiteks televisiooni või raadioteenuste pakkumisi.

Muuhulgas kehtestatakse ka kohustused veebiplatvormidele (nt YouTube, Facebook), kelle peamine eesmärk on võimaldada teenuse kasutajatel laadida sisu üles ning pääseda ligi teostele, esitustele ja muule sisule, mis võivad olla kaitstud autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õigustega (videoklipid kontsertidest, väljavõtted filmidest ja teleseriaalidest, muusikasalvestised jne).