PILDID ⟩ Kallas kohtus Leedu-Valgevene piiril Eesti politseijõududega

«Kuulsin täna Leedus korduvalt tänusõnu Eesti politseinike ja piirivalvurite professionaalse töö kohta. Oleme olnud Leedus abiks kriisi algusest peale ja see on väärtus omaette, võimaldades koguda kogemusi kriisi eri etappides,» ütles peaminister.

10. novembril lähetas PPA Leetu politseiüksuse ESTPOL5 uue rotatsiooni, mis koosneb 17 politseinikust, kelle hulgas on ka droonimeeskond ja kaks koerajuhti. Seekordse lähetuse pikkus on sarnaselt eelmistega üks kuu.

Kaja Kallas arutas Balti ametikaaslastega julgeolekuolukorda ning kallinenud elektrihindu

Peaminister Kaja Kallas koos Leedu peaministri Ingrida Šimonyte ja Läti peaministri Krišjanis Karinšiga. FOTO: Stenbocki maja

Balti peaministrite tänasel kohtumisel Vilniuses kutsus Kallas Läti ja Leedu ametikaaslasi tihendama koostööd oma tuleviku kindlustamise nimel nii julgeolekus, energiahindade ohjeldamisel kui ka läbirääkimistel Euroopa Liidu kliimaõigustiku üle.

«Ärevad ajad suunavad meid veelgi tihedamale koostööle – arutasime Lukašenka režiimi ohjeldamist, aga ka seda, mis on meie ja meie liitlaste vastus üha kasvavatele ähvardustele ja ründavatele sõnumitele Venemaalt,» märkis Kallas.

Peaministri sõnul ei aktsepteerita, et üks autoritaarne riik üritab sõjaliste võtete ja jõuga ähvardamise kaudu sundida Ukrainat oma otsuseid muutma.

«Näeme soovi Euroopat jõuga või selle ähvardamise kaudu mõjusfäärideks jagada. See on lubamatu ja moraalselt kõlbmatu poliitika. Ja seda tuleb Venemaale ka selgelt mõista anda,» ütles ta.

Balti peaministrite kohtumisel võeti luubi alla ka kasvanud elektrihinnad.

«Balti riigid peavad koos muu Euroopaga ühiselt pingutama, et suurendada enda varustuskindlust ja kiirendama uute elektrivõimsuste turule toomist,» toonitas Kallas.

Ta lisas, et elektrihinna šokid ei tohiks kujuneda uueks normaalsuseks ja on arusaadav, et inimesed ja ettevõtted ootavad valitsustelt kindlustunnet.

«Pean oluliseks, et energiahindade kasvu arutab EL Ülemkogu Brüsselis järgmisel nädalal. Tõstatan teema ka seal,“ sõnas peaminister.