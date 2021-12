Biden helistab Ida-Euroopa liitlastele Putiniga kohtumisega seoses

«Biden kutsub kokku kohtumise meie idapoolsete NATO liitlaste niinimetatud Bukaresti Üheksa rühma juhtidega, et teavitada neid oma kõnest president Putiniga, kuulata nende seisukohti praeguse julgeolekuolukorra kohta ja rõhutada Ühendriikide pühendumust Atlandi-ülesele julgeolekule,» seisis avalduses.

Biden ütles varem päeval, et hoiatas oma Venemaa ametivenda Vladimir Putinit pretsedenditute sanktsioonidega, kui Venemaa tungib Ukrainasse.

Biden sõnas päev pärast nende virtuaalset tippkohtumist, et Ühendriigid vastaksid sanktsioonidega, «milliseid ta pole varem näinud».

«Ma ütlesin seda väga selgelt. Kui ta tõepoolest Ukrainasse tungib, on sellel väga rängad tagajärjed. Majanduslikud tagajärjed, mille laadseid ei ole tema ega keegi teine kunagi näinud,» ütles Biden.

«Me tõenäoliselt peaksime oma kohalolu NATO riikides tugevdama, et rahustada eelkõige idatiival olijaid. Lisaks sellele ütlesin ma selgelt, et me osutaksime kaitsevõimekust ukrainlastele,» ütles Biden.