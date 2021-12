Karis: Eesti suurendab oma panust ÜRO kaudu antavasse hädaabisse

«Kahe aasta jooksul, mil Eesti on osalenud ÜRO julgeolekunõukogu töös, on Eesti diplomaadid lähedalt kokku puutunud ränkade humanitaarkriisidega, mis ikka ja jälle osutavad, kui oluline on võimekus saata abivahendid kriisipiirkondadesse võimalikult kiiresti,» ütles Karis.