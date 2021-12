Kallas: Venemaale ei tohi anda sõnaõigust NATO teemal

Ta lisas, et Euroopa, sealhulgas Eesti julgeoleku küsimusi peab arutama koos kõigi liitlastega. «Räägin sellel teemal ka president Alar Karisega, et korrata üle valitsuse seisukohad, ühtlasi on plaanis suhelda meie regiooni teiste peaministritega,» ütles Kallas.

Tema sõnul on kõigile teada, et Venemaa plaan on sõjalise jõu ja ähvarduste mõjul sundida Ukrainat oma otsuseid muutma ja sundida NATOt valima teatud teid. «Ja kõige muret tekitavam on Venemaa soov muuta Euroopa mõjusfäärideks. See on lubamatu ja moraalselt vale ning seda tuleb ka selgelt Venemaale öelda,» ütles Kallas.