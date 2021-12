HÄIRIVAD VIDEOD ⟩ Harjumaal on sagenenud jalakäijale otsasõidud ülekäigurajal

Autojuht võib üle ülekäiguraja sõita alles siis, kui on veendunud, et tal pole kohustust kellelegi teed anda. Eriti tähelepanelik tuleb olla pööretel. Sõidukiiruse valikul tuleb arvestada teeolude ja nähtavust piiravate takistustega. Liiklusjärelevalvekeskus tuletab meelde, et lubatud suurim sõidukiirus asulas on põhjusega ning sõidukit juhtides tuleb keskenduda liiklusele.

Jalakäijatel soovitab liiklusjärelevalvekeskus ületa sõidutee alles siis, kui on veendumus, et autojuht on teda märganud ja tõesti annab teed. «Arvesta sellega, et sõiduki peatumisteekond on teeoludest tingituna märgatavalt pikem kui suvel. Kuna valdavalt on väljas pime, siis tee palun end märgatavaks. Helkur on sinu kõige odavam elukindlustus,» rõhutas liiklusjärelevalvekeskus.