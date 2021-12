Tallinna järgmise aasta eelarve läbis volikogus esimese lugemise

Volikogu esimees Jevgeni Ossinovski märkis, et järgmise aasta eelarve maht on esmakordselt üle miljardi euro. «Uues eelarves pöörame erilist tähelepanu alusharidusele. Lasteaia õpetaja abisid ootab ees ajalooliselt suur palgatõus, mis suurendab palka 13 protsenti ehk 100 eurot. Samuti maksame lasteaiaõpetajatele jätkuvalt kooliõpetaja alammääraga võrdset palka,» rõhutas Ossinovski.

«Lapsevanemaid rõõmustab kindlasti see, et uueks aastaks planeeritud lasteaia kohatasu enam kui 10-protsendilise tõus jääb ära. Pered säästavad sellega ligi 100 eurot aastas. Oleme kokku leppinud, et kohatasu ei tõuse ka järgnevatel aastatel. Samuti jätkub kohatasuvabastus alates pere teisest lapsest kui ka toidukulude linnapoolne kompenseerimine. Ka investeeringutekavas on suur rõhk lasteaedade rekonstrueerimisel. Nimelt on järgmisel aastal korraga rekonstrueerimisel rekordiliselt üheksa lasteaeda,» lisas Ossinovski.

Linnavolikogu aseesimees Kristen Michal ütles, et eelistab rahanduses konservatiivset joont ja peaaegu võiks eelarvet kiita, kui poleks puudu vastused olulistele küsimustele. «Mis saab suurinvesteeringu Tallinna Haigla puuduoleva 100-140 miljoniga? Linnahalli tulevik vajaks samuti selgust. Linnale heal ajal tuleks teha ka kulude revisjoni, sellestki pole märke, meediamasin toodab endiselt linnapea kiitust ostetud ajale. Oleks aeg neist abiratastest vabaneda, nüüd kus ainuvõim on murdunud,» lausus Michal.

«Konkreetselt teeme 2022. aasta Tallinna eelarves ettepaneku viia pensionäridele lubatud toetus juba järgmisest aastast 200 eurole, mitte nagu linnavalitsus pakub, et 150 eurot. Lasteaia kohatasu tuleb kaotada kõigile lastele, et haridus oleks ühtne algusest lõpuni. Kulusid, mida kokku tõmmata ja jätta see raha lastega peredele ning korda teha lasteaiad ja hoovialad, jätkub. Uuenev linnaruum, puuduv peatänav jäävad ilmselt ootama koalitsioonipartneri eneseleidmist, sest eelarves pole vastust lubadustele ja meile antud kõrgetele lootustele,» ütles Michal.

Linna 2022. aasta eelarve üldmaht on 1 032 miljonit eurot. Tulude üldmahuks kavandatakse 868,4 miljonit eurot, millest maksutulud moodustavad 68 protsenti. Linna suurim tuluallikas on üksikisiku tulumaks summas 556 miljonit eurot ehk 11,8 protsenti rohkem kui 2021. aastaks prognoositud. Maamaksu tasutakse linnale prognoosi järgi 2022. aastal 25,4 miljonit eurot ehk samas suurusjärgus kui tänavu. Linna asutuste kaupade ja teenuste müügist kavandatakse saadavat tulu 90,1 miljonit eurot ehk 9,3 protsenti rohkem kui 2021. aasta täpsustatud eelarves.

Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2022. aasta eelarves kavandatud 746,7 miljonit eurot. Tegevuskuludest moodustavad haridusvaldkonna kulud 39,1 protsenti ehk kokku 292 miljonit eurot. Linnatranspordi kulud on 15,2 protsenti ehk kokku 113,3 miljonit eurot. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu kulud moodustavad 11,3 protsenti kulude kogumahust, kokku 84,3 miljonit eurot. Kokku annavad need kolm valdkonda kulude kogumahust ligi kaks kolmandikku.

Investeeringuteks on 2022. aastal eelnõu järgi ette nähtud 269 miljonit eurot ehk ligi kaks korda rohkem kui 2021. aasta täpsustatud eelarves.