Volikogu esimees Raik kandideerib Narva linnapeaks

«Ma ei saa petta oma valijat ja asun tööle Narva linnapeana. Aga me teame ju, et eks siis tõde selgub 16. detsembril hääletusel,» rääkis Raik.

Põhjarannik kirjutas 19. novembril, et Raigi nimekirja sees tekkinud vastuolude tõttu ei suudetud sobiva volikogu esimehe kandidaadi osas kokkulepet saavutada ning Raik asus esialgu sellele kohale.

«See on ratsukäik,» kommenteeris Raik toona. Ta selgitas oma sammu sellega, et kuidagi peab Narva volikogu tööle saama ning linnapea valimiseks on aega kaks kuud.