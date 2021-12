Karis ÜRO julgeolekunõukogus: kliimamuutused põhjustavad uusi julgeolekuprobleeme

Riigipea sõnul on teadlased tuvastanud mitmeid viise, mille kaudu on kliimamuutused seotud poliitilise, sotsiaalse ja keskkonna-alase stressiga, mis lisanduvad juba olemasolevatele haavatavustele ja pingetele.

Karis tõi näiteks, et mullu vahetas äärmuslike ilmastikuolude ja kliimamuutuste tõttu oma elukohta koduriigi sees ligi 31 miljonit inimest. «Hiljuti avaldas Maailmapank hinnangu, mille kohaselt võib n-ö kliimamigrantide koguhulk tõusta aastaks 2050 lausa 216 miljonini,» lisas ta.

Riigipea märkis, et konfliktid loodusressursside pärast nii riikide sees kui ka vahel avavad võimalusi illegaalseks kaubanduseks ning hõlbustavad terroriorganisatsioonide tegevust. «Selle tunnistajaks oleme praegu muu hulgas ka Euroopa piiridel,» lausus ta.

Karise sõnul on ÜRO julgeolekunõukogul olemas vajalikud tööriistad ja mandaat reageerimaks kliimaga seotud julgeolekuohtudele.

«On aeg liikuda edasi debattide pidamisest neil teemadel ning tegutseda kliima ja julgeoleku suunal ambitsioonikamalt. Me vajame julgeolekunõukogu resolutsiooni kliima ja julgeoleku kohta – see on ainus võimalus liikuda meie aruteludega edasi ja midagi muuta,» lausus Karis.