President Karis: Euroopa julgeoleku üle peab NATO arutama kõigi liitlastega

Riigipea lisas, et kolmandatel riikidel ei ole otsustusõigust NATO julgeolekulahendite osas ning veto või sõnaõigust selles, kes tohib või ei tohi NATO-sse kuuluda. «See on vaid NATO liikmesriikide otsus. NATO sõjaline heidutus on küsimus, mille üle otsustavad üksnes alliansi liikmesriigid vastavalt julgeolekuolukorrale,» märkis president Karis.

Ta rõhutas, et praegust kriisi saame lahendada läbi olemasolevate suhtluskanalite ja suhtlus Venemaaga peaks toimuma läbi NATO-Venemaa nõukogu. Karise hinnangul peaksid kõik liitlased ühiselt pingutama, et Venemaa käitumist muuta.

Riigipea sõnul vajab Ukraina piiride lähistel toimuv jätkuvalt meie tähelepanu ning Ukraina meie toetust. «Väga oluline, et NATO liitlaste tähelepanu ei hajuks ja meil on hea meel, et USA president Biden hoiab maailma fookust Ukrainal, see aitab loodetavasti pingeid maandada. Ukraina peab ise saama otsustada oma tuleviku ja valikute üle,» lisas Karis.