Nicaragua katkestab diplomaatilised suhted Taiwaniga

«Hiina Rahvavabariik on ainus seaduslik võim, mis esindab kogu Hiinat ja Taiwan on Hiina territooriumi võõrandamatu osa,» ütles Moncada ametlikus avalduses.

Euroopa Liit hoiatas alles kolmapäeval, et on valmis Hiinale vastu seisma, kui Leedu kaebus ekspordi tõkestamise kohta kinnitust leiab. Hiina ja Leedu vahel puhkes äsja riid, kuna Taiwanil lubati Vilniuses avada esindus oma nime all.

Hiina on vastu Taiwani nime ametlikule kasutamisele, kartes, et see suurendab isevalitseva saare legitiimsust rahvusvahelisel tasandil. Peking peab saart oma lahutamatuks osaks ja on vastu igasugustele selle iseseisvatele kontaktidele välisriikide valitsustega.