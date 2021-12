Reitingud: nelja partei toetus aasta lõpus võrdsustus

Reformierakonna toetus kuuga ei muutunud. Eesti 200 toetus veidi langes, kuid see jäi statistilise vea piiresse. Samas on Eesti 200 toetus pärast kohalikke valimisi olnud aasta kõrgeimal tasemel.

Muukeelsete valijate seas on jätkuvalt populaarseim partei Keskerakond 59 protsendiga. EKRE-t toetab selles valijagrupis 12, Eesti 200 11, SDE-d kaheksa ja Reformierakonda kuus protsenti.

Tallinnas on populaarseim partei Keskerakond 29 protsendiga. Eesti 200 toetus pealinnas on 21, Reformierakonnal 17 ja EKRE-l 15 protsenti. SDE toetus on üheksa ja Isamaal viis protsenti.