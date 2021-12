«Mul on hea meel, et peasekretär on seadnud oma tuleviku eesmärkideks keskendumise inimõigustele, soolisele võrdõiguslikkusele, noortele, kliimale ja digitaalsele koostööle. See lubab ÜRO-l paremini reageerida üleilmsetele väljakutsetele ning viia ellu kestliku arengu eesmärke,» lausus riigipea.