Ansip: praeguses etapis pole piirangutel enam otsest mõju

Pandeemia alguses ja eriolukorras oli tema hinnangul tegu totaalse ebaproportsionaalse ülereageerimisega. «Kuna hirm oli suur ja ei teatud, mida Covid-19 endast kujutab, siis mingil määral oli see õigustatud,» selgitas endine peaminister.

Kuid praegused piirangud Ansipi silmis enam suurt ei aita ja pealtnäha on tekkinud olukord, kus valitsusel tuleb võidelda karme piiranguid nõudva vastasega. «Ma ei näe, et meil oleks hulgaliselt neid, kes nõuaks karmimaid piiranguid,» rääkis ta.

«Ma usun, et nendel piirangutel praeguses etapis nakkuse vähendamisele otsest mõju ei ole,» usub Ansip. «Mina oleks tahtnud, et ühiskond oleks veel rohkem avatum, kui ta praegu on. Kindlasti oleks võinud ühiskonda veelgi avatumana hoida, kui vaktsineerimist oleks paremini korraldatud,» lisas ta.