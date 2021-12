Politsei avastas narkoärikate kehaõõnsustest suures koguses meelemürki

«Saime info, et võimalikud narkootikumidega kaubitsejad võivad liikuda autoga Lätist Pärnusse 2. oktoobri öösel ning pidasime sõiduki kella 4 ajal öösel Pärnu linnas kinni. Auto ja selles olnud inimeste esmasel läbiotsimisel kohe midagi ei leitud, kuid politseinikel oli alust arvata, et narkootiline aine on ära peidetud. Tekkis kahtlus, et aine võib olla peidetud kehaõõnsustesse ja arstlikul läbivaatusel leitigi peidetud aine üles,» rääkis Värat.