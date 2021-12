Elu pole Palmi hellitanud: ta kahel pojal on raske ja ühel keskmine puue, ta ise on osaliselt töövõimetu. «Elasin üle raske lahutuse, mille tõttu käisin mööda arste ning ravisin depressiooni,» kirjeldab ta oma olukorda. Psüühiliselt on raske lastelgi. Ema närvid on aga päris läbi, sest nüüd on lisandunud elektristress. Kui elektriarve osutub sada eurot suuremaks kui tavaliselt, lööb see majanduslikult paremalgi järjel oleva inimese rahakotti vähemalt mõlgi.