Sotside tippu pürgivad vanad rivaalid

Sotsiaaldemokraatide juhivalimised pidid toimuma juba sel suvel, ent sügiseste kohalike valimiste tõttu lükati need edasi ning erakonna senise võimuladviku volitusi pikendati. Kohe kohalike valimiste järel teatas aga erakonna juht Indrek Saar, et erakonda ta enam edasi tüürida ei soovi ning paneb ameti maha. Võimalikest erakonnajuhtidest tõusid taas püünele Läänemets ja Sikkut. Kolmanda kandidaadina räägiti ka sotsiaaldemokraatide Euroopa Parlamendi saadikust Marina Kaljurannast, kuid nagu oktoobri lõpus, kinnitas Kaljurand ka nüüd, et tema erakonna juhiks ei kandideeri.

«Ma ei ole selleks ametikohaks valmis,» sõnas Kaljurand. Ta lisas, et hoolimata sellest, et on neid, kes tahaksid teda juhina näha, peab inimene kandideerima kohale, mida ta tõesti tahab, milles ta on kindel ning milleks ta on valmis. «Minul ei ole tahtmist, piisavaid oskusi,» ütles Kaljurand.