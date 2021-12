Ülo Vooglaid ja Priit Humal lükkavad plagiaadisüüdistused tagasi

MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) kinnitab, et valminud Rail Balticu kaubaveouuring toetab objektiivsetele kriteeriumitele ja kasutatud allikatele on ka viidatud. Asjaolu, et uuringu järeldused ei ole majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) meeltmööda, ei muuda uuringus toodud järeldusi ja fakte olematuteks, märkisid Vooglaid ja Humal enda avalduses.