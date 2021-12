Politsei otsib kadunud 86-aastast Pjotrit

Pühapäeva õhtupoolikul sai politsei teate, et Tallinnas jäi kadunuks 86-aastane Pjotr.

Nimelt sõitis mees koos elukaaslasega liinibussis ning nad pidid üheskoos Nisu peatuses väljuma. Naine läks bussist maha aga Pjotr sõitis edasi ning tema asukoht ning edasine liikumissuund on teadmata.

Politsei on meest sellest ajast saati otsinud bussiterminalidest, haiglatest kui ka mujalt linnast, kuid seni teda veel leitud ei ole.

Pjotr on 160 sentimeetri pikkune ja keskmise kehaehitusega. Seljas oli tal must nahkjope, jalas mustad püksid ja mustad jalatsid ning peas karvane müts. Kaasas on tal seljakott. Telefoni mehel kaasas pole.