DUBAI EXPO ⟩ Tuur Eesti paviljonis: lummavad valgusinstallatsioonid ja toimekas robot-baarmen

«Ükspäev oli külastaja, kes küsis, kas e-estonia on viimane Ühendkuningriigi Aafrika riik. Pidime talle tunnistama, et nii see ei ole,» kirjeldas Kask.

Kas e-estonia on taotuslik? «See räägib meile ikkagi tavalistest teenustest, mida me iga päev kogeme, aga maailmale on e-teenused sellisena nagu nad Eestis toimivad suur uudis ja imetlust vääriv maailm,» vastas Kask.

Kase sõnul peaks Eesti paivljon kõnetama kaht tüüpi inimesi.

EXPO Dubai 2020. Eesti paviljon FOTO: Remo Tõnismäe

«Meil on üle 3000 erineva teenuse. Lihtsam on kirjeldada asju, mida me ei tee elektrooniliselt, kuid muud teenused on suuresti elektrooniliselt tehtavad. See on maailmale suur asi ning uudis, et tavakodanikul on selliseid asju ilma rahata riigilt saada,» kirjeldas ta paviljoni külastajate vaimustust.

Külastajate tagasiside on positiivne. «Siin on väga suur konkurents sõnumite, ideede ja ettevõtete vahel. Meie selge sinine värv ja ka e-teenuste lugu jääb meelde,» selgitas Kask.

Eesti paviljonist on mitmed ministrid läbi käinud, Kask rõhutas, et tegelikult nad ei ole igale poole jõudnud.

Vaata lähemalt juba videost!

Araabia maad on läbi ajaloo tuntud kui head kaubitsejad ja nii on ka siinne maailmanäitus sel korral oluliselt enam ärisuunaga. Neil ettevõtetel, kes on osalemisse panustanud ja olnud aktiivsed kohapeal käijad, on esimesed võidud juba käes, ütles Kask. Samas ei ole maailmanäituse Eesti paviljon siiski ainult ettevõtjatele mõeldud. «Siin käib ka aktiivne paviljonidevaheline suhtlus ning riikide tutvustamine. Eesti bränd on paljudele külastajatele veel täiesti tundmata,» lisas ta.

Paviljoni rohkem kui 40 partneri seas on nii luksuse kui jätkusuutlikkuse vallas tegutsejaid. Mööblitootja Standard on üks neist, kes on juba sõlminud koostööleppe Dubai ühe suurima büroomööbli edasimüüjaga ja saanud ka esimese tellimuse. «Oleme kasutanud Eesti paviljoni ajutise showroom'ina ja nii oma esimese maailmanäitusel osalemise eesmärgi täitnud,» ütles ettevõtte ekspordimüügijuht Sten Põldoja.

EXPO Dubai 2020. Eesti paviljon FOTO: Remo Tõnismäe

Eesti on maailmanäitusel tugeva ürituste programmiga, aga kogu ettevõtmise võti on meie enda ettevõtete valmisolek siinsetest võimalustest kinni haarata.

«Oleme ainsa riigina EXPO korraldatud ärifoorumite partner ja igal foorumil on vähemalt üks eestlane suurel laval meie digikogemust jagamas, mis on väikesele riigile suur võimalus ennast näidata. Lisaks toimuvad paviljoni ärikorrusel iga nädal temaatilised seminarid ja riiklike delegatsioonide vastuvõtud,» selgitas Eesti peakomissar Daniel Schaer.

EXPO Dubai 2020. Eesti paviljon FOTO: Remo Tõnismäe

Eesti valitud fookus – jutustada digiriigi edulugu – on just see, mis meid Eesti IT-ettevõtete klastri juhi Doris Põllu hinnangul teistest eristab.