OTSEPILT ⟩ Riigikogu erikomisjonis räägib Taavi Aas elektri hinnatõusust

«Meil puudub kindlustunne, et Eesti seisukohad on Eesti ühiskonna huvides. Meie palve on läbi ka viia analüüs, ettevõtted on valmis aitama. See mõjuanalüüs peaks olema praktikas kasutatav, mitte ei oleks ühes kitsas nurgas,» rääkis Ots ja lisas, et Euroopa Komisjoni kliimapaketi mõjuanalüüsi ning Eesti seisukohti tuleks arutada ühtsena.

Raul Aron lisas, et ettevõtjate põhimure on selles, et kui nad loevad kliimapaketti, mis on suhteliselt mahukas, siis seal on negativseid mõjusid tegevusele ning ei ole alternatiivseid lahendusi. «Ebakindlus ja mure on suur. Samamoodi tundub ka, et valitsus ega ka riigikogu ei saagi informeeritud otsust võtta, kuna ei ole mõjusid analüüsitud,» lausus Aron. Ta rõhutas, et kõik ettevõtlusorganisatsioonid toovad välja, et ei ole tehtud piisavalt detailset mõjuanalüüsi liikmesriikide põhiselt. «Natukene paistis välja ka see, et liikmesriikide eesmärk on ühine, kuid soovitakse ambitsioone tõsta ning see ohustab konkuretsivõimet ja tegevust,» selgitas Aron.