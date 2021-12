Ministri sõnul on juba otsustatud radarite hanked, et vabastada Eestimaa tuuleparkidele, kuulutatud välja roheenergia vähempakkumised, vastu on võetud ka otsus, et riigiasutused oleksid suuremas mahus roheenergia hankijaid, et kindlustada investeeringud roheenergiasse.