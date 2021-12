Kohus mõistis laste juuresolekul nende ema tapnu pikaks ajaks vangi

Põhja ringkonnaprokurör Eneli Laurits leidis kohtuvaidluses, et Põiklägu süü tapmises ja tulirelva ebaseaduslikus omamises on tõendatud ning teda tuleb karistada kokku 14-aastase vangistusega. Kaitsja Meelis Masso leidis, et Põiklägu süüdistus tuleb hinnata tapmisest ümber surma põhjustamiseks ettevaatamatusest või provotseeritud tapmiseks ning mõista talle seetõttu ta prokuröri nõutust oluliselt leebem karistus.