Kuku raadio ajakirjanik Timo Tarve tundis huvi, et kas Dubai EXPO piirkond võib kujuneda nn ükssarvikute tõmbekeskuseks. Start-up-maailma keeles on ükssarvik idufirma, mille väärtus on vähemalt miljard dollarit. Reinhold märkis, et kui raha on palju, siis on alati küsimus selles, et kust leida häid ideid. Eesti pakub AÜE-le huvi meie e-riigi lahenduste tõttu.