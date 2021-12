Kultuuriettevõtted valitsusele: piirangute puhul näib solidaarsus olevat siiski valikuline

Kui kriisijuhtimise absoluutseks eesmärgiks saab nimetada inimelude säilitamist, siis täna rakendatakse selle saavutamiseks kaht mõõdikut: hospitaliseeritus ja nakatumise määr, millele fokusseerimine aitab tundmatutes vetes navigeerida. Vahetult enne praeguste piirangute vastuvõtmist olid meelelahutusüritused Terviseameti statistikast lähtudes üks väiksema mõjuga Covid-19 nakatumispaikadest.

Hetkel kehtivad valitsuse piirangud – mis keelavad avalikel asutustel tegutsemise alates kell 23.00, piiravad osalejate arvu siseruumis 1000 inimeseni ja eeldavad kõigilt osalejatelt Covid-19 tõendi olemasolu – on mõjunud laastavalt nende ettevõtete ning paljude teiste seotud ettevõtete ja sektorite majandustegevusele, sealhulgas ka artistidele ja muusikutele. Oleme näinud kriisi tõttu nii ajutiselt, aga ka lõplikult oma uksi sulgenud ettevõtteid. Mida päev edasi, seda tõenäolisemalt pikeneb nimekiri meie sektori kaotustest. Piirangutele ei ole hoolimata valitsuse eelnevatest lubadustest – kui piiratakse kellegi majandustegevust, antakse riigipoolset toetust – järgnenud abimeetmeid, ega isegi elementaarset vabandamist.

Otsustest negatiivselt mõjutatud avalikud asutused, mis tegutsevad ka pärast kella 23.00 või mahutavad rohkem kui 1000 inimest, on samaväärsed teiste ettevõtmiste ja inimestega. Need ettevõtted ei ole seni tegutsenud illegaalselt või ebaseaduslikult, vastupidi, on seni töötanud valitsuse ettekirjutatud reeglite järgi. Kõikvõimalikud öökultuuriasutused (restoranid, klubid, kontserdipaigad) on alates septembrikuust rakendanud 100% vaktsineerimispassi ja/või negatiivse testi (kui veel oli lubatud) nõuet eraalgatuse ja -kapitali toel. Tänaseks on lisandunud maskikandmise kohustus. Hetkel on mitmetel ettevõtetel suured raskused toimetulekuga ning paratamatult kaasneb sellega nii teatud kultuurisektori kärbumine, kui ka sissetuleku kaotus paljudele meie inimestele.

Viimastel päevadel on meediast kõlama jäänud valitsuse seisukoht kellaaja piirangust loobumiseks sel aastavahetusel. Uudis on iseenesest rõõmustav, kuid loodame, et antud piirangust loobumist ei kehtestata ainult 31. detsembriks. Arvestades hetkel kehtivaid reegleid, viimase kahe nädala ebaselget kommunikatsiooni piirangute osas ning teatud sihtgrupi vaimset meelestatust ning ootuseid, võib selline ”järsk vabadus antud kuupäeval” tekitada palju ebameeldivusi või koguni kaose. Aastavahetuse ürituste võimalikult riskivabaks planeerimiseks oleks vaja teada konkreetseid võimalikke stsenaariume ühe või teise otsuse täitumise korral.

Ettepanek

Oleme kriisi algusest saadik rõhutanud nii oma sõnade kui tegudega, et anname oma panuse kriisiga toime tulemiseks. Oleme olnud valmis ja nõus oma uksed suletuna hoidma, kui see aitab meie tervishoiusüsteemi, kuigi teame, et see mõjub laastavalt meie ettevõtetele. Seni oleme tegutsenud teadmises, et kui meie aitame teisi, siis aidatakse ka meid. Palume, et Vabariigi Valitsus võtaks viivitamatult arutlusse toetusmeetmete väljatöötamise, et tagada meie senini hästi toiminud valdkonna jätkusuutlikkus ning aidata solidaarselt seda kriisi seljatada.

Allakirjutanud

Acreative OÜ

AEG Music OÜ

Nu Beat OÜ

Alabama OÜ

Amajoonas OÜ

Awakening Sessions OÜ

Baarikas OÜ

Barsmart OÜ

Biblioteq Library of Events OÜ

Bussipeatus OÜ

Club Hollywood OÜ

CLUB ML OÜ

Creative intervention OÜ