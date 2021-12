Andrus Öövel: ükski tehniline vahend piiri ei valva

Piiril on kohti, mis on kergemini ületatavad, ja kohti, mis on kehvemini ületatavad. Iga tõke, mis on püstitatud kergemini ületatavatele kohtadele, on illegaalse immigratsiooni toetajatele, olgu see organiseeritud kuritegevus või naaberriik, kahtlemata takistuseks. Aga aru peab saama ühest: mitte ükski tehniline vahend piiri ei valva. Piiri valvab piirivalvur. Kõik, mida me piirile rajame, olgu need tarad, traadid või mis iganes muud tõkked, vaatlus- või tuvastussüsteemid, on piirivalvurile abiks, et ta ei peaks töötama üksnes taipamismeelega.